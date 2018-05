Jacky Ickx : "J'aurais dû mourir 20 fois durant ma carrière, c'est miraculeux"

Son passage en F1

"Quand on est jeune, on croit qu’on est le meilleur, qu’on peut casser la baraque et connaitre la gloire. C’est en réalité directement lié à l’outil qu’on reçoit. Vos performances sont liées à tous ces gens que vous ne connaissez pas et qui vous donnent, ou non, cet outil gagnant. Conduire une bonne voiture, c’est facile. Conduire une mauvaise voiture, c’est difficile. J’ai souvent été au bon endroit car j’ai souvent été dans des très bons teams, surtout parce que j’ai été entouré par une pléiade de gens que vous ne rencontrerez jamais et qui ont eu cette passion de faire des voitures de course, mais surtout un travail incroyable dans un anonymat certain et avec pour seule récompense le côté intellectuel d’avoir abouti dans un projet au travers de quelqu’un à qui vous donnez les clés d’une machine pour le terminer. Je ne peux, dans un deuxième temps, pas m’empêcher de penser, après toutes les courses courues, d’être encore vivant aujourd’hui. Je considère que c’est absolument miraculeux, j’aurais dû à mon sens mourir vingt fois. La moralité, c’est que j’avais un ange gardien qui a été incroyable, mais qui a été horriblement tiraillé et fatigué. Je dois rendre grâce à Dieu d’avoir été préservé. Peu de gens de mon équipe l’ont été comme moi en fonction de la durée et de la distance parcourue à haute vitesse dans un cadre certainement moins favorable que celui que nous connaissons aujourd’hui."