J'emprunte par erreur la voiture de location d'un pilote F1

Nous sommes en 1995. Grand-Prix de Saint-Marin à Imola. Je loge à Bologne.

Le jeudi soir, en rentrant à l'hôtel, je laisse ma voiture de location au préposé du parking. Le lendemain matin, je lui demande ma voiture et prends la route du circuit. En arrivant à l'Autodromo Enzo et Dino Ferrari, je veux me garer dans le parking Media mais le responsable, gestes à l'appui, me fait signe de poursuivre ma route. Rebelote au deuxième parking International Media. Je ne comprends pas bien ces injonctions mais je continue mon chemin, me demandant un moment si je n'allais pas terminer...sur le circuit. Juste avant le paddock, se trouve un dernier petit parking...privilégié où l'on m'invite à me garer, ce que je fais.

Je prends mes affaires et me dirige à pied vers le paddock. C'est alors que je vois fondre sur moi quelques membres de l'écurie Minardi. Assez énervés, ils me reprochent...d'avoir volé la voiture de location de leur pilote Pierluigi Martini...!

Le pilote italien (119 GP de F1) a été bloqué à l'entrée du circuit, jouant des coudes pour se rapprocher du paddock, avant d'être stoppé définitivement et de devoir couvrir la distance restante à pied pour rejoindre son stand et se glisser dans sa monoplace pour les premiers essais. C'est à ce moment-là que je me rends compte de ce qui s'est passé, le préposé du parking de l'hôtel a donné au pilote italien les clés de ma voiture de location et vice-versa. Deux voitures totalement identiques, même marque, même couleur avec comme seul signe distinctif le petit auto-collant parking F1 auquel personne n'a fait attention. Incroyable confusion.

Je rends donc les clés de la voiture de Martini aux membres de son team et demande comment récupérer les miennes. Là commence une autre histoire. Il me faudra une journée pour récupérer mes clés et surtout savoir où le pilote de l'écurie Minardi avait "jeté" ma voiture dans l'énervement que l'on devine. Au bout du compte, tout s'est bien terminé avec...à la clé un petit rappel à plus de rigueur pour le responsable du parking de l'hôtel. Pierluigi Martini a terminé 12ieme de ce troisième Grand-Prix de la saison (remporté par Damon Hill) et tout s'est fini par une franche rigolade...

