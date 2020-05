J'ai vécu un rêve éveillé : piloter une formule 1

On continue à remuer nos archives Warm-up. Aujourd’hui on se retrouve en mai 2007, au Castellet sur le circuit Paul Ricard, pour ce que les anglais appellent "a money can’t buy experience" (une expérience bien au-delà de nos moyens financiers).

Grâce à l’écurie Renault F1, j’ai le privilège de pouvoir effectuer quelques tours au volant d’une véritable Formule 1. Un rêve éveillé, une opportunité unique de ressentir un petit petit bout de ce que vivent tous ces pilotes que nous côtoyons sur tous les circuits du monde.

Le tout est organisé très professionnellement. Avec un encadré, un contrôle médical, la présence d’un physio, des ateliers théoriques et pratiques. Et notamment des instructeurs et des ingénieurs qui vont suivre nos exploits et disséquer les données télémétriques pour essayer de nous améliorer... un tout petit peu pour le run suivant.

Heikki Kovalainen, pilote Renault F1 à l’époque, était de la partie aussi pour nous encadrer... et nous donner quelques sensations supplémentaires en nous emmenant pour un tour en F1 biplace.

Ce qui m’avait le plus frappé, parmi tellement d’autres choses, c’est la faculté des vrais pilotes à freiner tellement plus tard que nous et de manière tellement plus "sauvage". Le corps, au volant de ces bolides, subit de véritables agressions à chaque accélération, virage ou freinage.

Il y avait plusieurs étapes à cette journée baptisée "Feel it" et notamment des tours de piste par gradation avec d’abord la Renault Clio puis la monoplace en Formule Renault 2.0.

L’acteur français François Cluzet était de la partie aussi. Nous avions sympathisé et il m’avait raconté notamment sa passion pour la F1 et les Grand-Prix qu’il suivait toujours en compagnie de son papa, un peu comme une sorte de grand-messe dominicale à ne louper sous aucun prétexte.

Quelques tours de piste au volant d’une F1 avec un V8 de plus de 700 chevaux dans votre dos, c’est le genre de chose que vous n’oubliez jamais...