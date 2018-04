"Il faut que je retrouve mon niveau", confie Hamilton

Lewis Hamilton s'est classé quatrième du Grand Prix de Chine. Le champion du monde attend toujours sa première victoire de la saison. "Il faut que je retrouve mon niveau normal de performance avant de perdre davantage de points précieux", a confié le Britannique.

"Encore une journée difficile. J'ai essayé de m'accrocher (après la neutralisation, nldr) mais mes pneus étaient finis, donc je n'avais aucune chance de garder les Red Bull derrière moi", a analysé le pilote Mercedes. "Samedi et dimanche avaient tout l'air d'un désastre de mon côté. Je n'avais juste pas de rythme et je me battais avec la voiture. Nous sommes sous-performants mais je ne vais pas me laisser aller car je sais que la bataille va être rude. Il faut que je retrouve mon niveau normal de performance avant de perdre davantage de points précieux. Cela aurait pu être pire, Max (Verstappen) m'a rendu un grand service au Championnat (en harponnant le leader Vettel, 8e, ndlr), mais il faut oublier ce week-end. Nous devons travailler pour comprendre pourquoi nous sommes en difficulté et commencer à remonter vers la première place."

Sebastian Vettel a dû se contenter de la huitième place. "J'ai été chanceux de finir la course. Elle aurait pu s'arrêter après la collision (avec Verstappen, ndlr)", a commenté le leader du championnat du monde. "Heureusement, la voiture roulait encore, même si elle n'avait plus aucun équilibre."

Parti en pole, Vettel a mené la première partie de la course. "Nous avons perdu la tête après l'arrêt au stand, ce qui n'était déjà pas idéal. Nous étions à peu près sûrs de ressortir devant, mais non. La voiture de sécurité est arrivée au mauvais moment pour Valtteri (Bottas) et moi, trop tard pour que nous puissions réagir. Après, les Red Bull étaient plus rapides et il ne servait pas à grand chose de résister quand Daniel (Ricciardo) puis Max (Verstappen) sont revenus. Je lui ai laissé de la place au cas où mais il a subi un gros blocage de roues et c'est pourquoi nous nous sommes heurtés. Il comprend qu'il était en tort, je crois. Ceci dit, j'ai apprécié qu'il vienne immédiatement me voir parce que c'est comme ça qu'on doit régler les choses, en face à face."