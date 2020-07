Hulkenberg en pompier de service, Verstappen en forme : les enseignements du premier jour à Silverstone

Les enseignements des premières séances d'essais libres à Silverstone - © FRANK AUGSTEIN - AFP

Première séance libre, Verstappen signe le meilleur chrono devant Hamilton et Stroll.



Seconde séance, Stroll s’adjuge le meilleur temps devant Albon qui expédie sa Red Bull dans le rail.

Un impact de 20 G qui nécessite une visite au centre médical mais le pilote est ok.

Mauvaise journée pour Vettel qui n’a pas roulé le matin suite à un souci technique et peu l’après-midi avec un changement de pédalier.



Le sujet du jour, c’était le remplacement de Perez par Hulkenberg, un ancien de la maison qui connaît bien l’écurie.

Prévenu hier à 16h30, il prend le premier avion pour arriver ici à 19h.

Un test COVID puis à l’usine en face du circuit jusqu’à 2h du matin.

Ce matin dès 8h, petite séance au simulateur dans l’attente du résultat de son test puis il se glisse dans la RP20 pour les premiers essais.

Une folle aventure.