Horner : "Après le départ de Ricciardo, Verstappen a pris ses responsabilités"

Surpris à l’époque, Christian Horner n’a toujours pas compris le départ de Daniel Ricciardo pour Renault. Mais avec le recul, il estime que celui-ci a été bénéfique pour Max Verstappen.



"S’il avait rejoint Ferrari ou Mercedes, j’aurais compris. Mais Renault était un pas en arrière. Je n’ai pas su gérer ses frustrations par rapport à la montée en puissance de Max Verstappen", explique Horner à Natalie Pinkham dans le Podcast "In the Pink".



L’Australien parti, Mad Max a changé de statut au sein de l’écurie. De jeune loup, il est devenu l’indiscutable N.1. "Après le départ de Ricciardo, Verstappen a réalisé à quel point sa responsabilité était grande en tant que leader de l’équipe. Il n’a plus joué le rôle de petit frère. Il a compris qu’il devait prendre ses responsabilités et il l’a réellement fait. Et cela a énormément amélioré Max en tant que coureur", se félicite Horner.