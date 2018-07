Hamilton veut se sublimer pour remonter : "Je ferai tout ce que je peux"

Sebastian Vettel a réalisé la pole position en vue du GP d'Allemagne, 11ème manche du championnat de F1. Lewis Hamilton a rencontré un souci hydraulique et s'élancera de la 14e position.

Sebastian Vettel (GER/Ferrari), en pole position: "J'ai senti en Q1 que la voiture pouvait le faire et que les choses ne cessaient de s'améliorer. Pendant le dernier tour, j'avais un peu plus d'énergie en moi et je savais que j'étais capable de tirer le maximum de la voiture. Je remercie les fans. C'était incroyable de voir tant de drapeaux Ferrari et de drapeaux allemands, tout autour de la piste. J'étais encore plein d'adrénaline à la fin et c'est une bonne sensation d'avoir bien fait les choses. Je suis très satisfait de la voiture et du travail que nous avons fait pendant la nuit pour en extraire un peu plus. C'est tellement rapide sur cette piste avec ces monoplaces que c'est vraiment agréable. Obtenir cette pole ici, à quelques minutes d'où je suis né et où j'ai grandi, cela signifie beaucoup".

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 2e sur la grille: "C'était un bon tour, surtout dans le dernier secteur, mais je ne pense pas que la pole était pour nous aujourd'hui. Ferrari était juste un peu plus rapide. Ce sera très serré entre nous et eux demain. Le départ de la course et la stratégie décideront du résultat. Nous avons travaillé sur nos départs et avons fait de bons progrès, mais les Ferrari ont produit de très bons départs cette saison, alors nous verrons si nous avons comblé l'écart. C'est dommage que Lewis ait manqué la suite des qualifications. Il va essayer d'aller aussi loin que possible, nous avons vu dans les courses précédentes qu'il en est capable. De mon côté, je vais me concentrer sur cette seule position, et le départ de la course pourrait être la meilleure option pour viser la victoire. Pour nous, chez Mercedes, Hockenheim est une course à domicile, alors je donnerai le meilleur de moi-même demain".

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes): 14e sur la grille: "La journée a été difficile, mais ces choses arrivent dans le sport. Cela fait partie de la course. Nous avons eu une panne hydraulique au virage N.1, puis nous avons perdu la direction assistée et je suis sorti large. Quand on se bat pour un championnat aussi serré que celui-ci, on ne peut pas se permettre des journées comme celle-ci. Vous vous êtes tellement préparé, tout le monde travaille si dur, et puis être éliminé si tôt en qualifications est un peu un choc. J'ai pensé qu'il suffisait de pousser la voiture jusqu'au garage. Peut-être que nous aurions pu la réparer. Tout ce que je peux faire, c'est mettre de côté cette énergie négative et envisager demain comme une autre occasion de se sublimer. C'est plus difficile de dépasser à Hockenheim qu'à Silverstone, mais je ferai tout ce que je peux".