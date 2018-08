Hamilton : "Une pole à la fois horrible et excitante !"

Lewis Hamilton, qui a une nouvelle fois démontré sa maestria sur piste mouillée pour conquérir samedi à Spa la 78e pole de sa carrière, partira juste devant son rival pour le titre, Sebastian Vettel, et les Force India renaissantes, dimanche au GP de Belgique.

Auteur d'une pole sous la pluie en Hongrie il y a un mois, le Britannique, qui compte 24 points d'avance au classement, a bénéficié de l'arrivée tardive des précipitations avant la dernière partie des qualifications pour devancer l'Allemand de Ferrari de 7 dixièmes.

"Quand tu découvres un circuit sous la pluie, tu peux facilement commettre une erreur. C'est exactement ce qui est arrivé. Il me restait un tour et je ne pouvais plus me louper. C'était chaud : j'espère que les gens ont pu ressentir l'excitation du moment. C'était une expérience un peu horrible, mais excitante à la fois. J'avais un peu peur. Je suis content d'avoir fait le job", a souri le champion en titre à notre micro.

"Il faut être au top en course car Sebastian passera si je fais une erreur. Je vais tout donner afin que cela n'arrive pas. Les Ferrari fonctionnent bien, je dois vraiment bien me concentrer sur la course pour les garder derrière moi. Mon 'truc' pour garder Sebastian derrière moi ? Je n'en ai pas, simplement rouler le plus vite possible", a conclu Hamilton.