Hamilton : "Une performance incroyable sur une des plus belles pistes"

Lewis Hamilton a signé la pole position samedi pour le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, soit sa 7e sur le circuit de Silverstone et la 8e consécutive pour son équipe Mercedes.

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), pole position: "Je ne connais pas les records et je ne les regarde pas. Mais c'est quand même une incroyable performance et c'est l'une des plus belles pistes du monde. Surtout quand le vent souffle comme aujourd'hui et que la température est parfaite, la vitesse que l'on peut avoir dans certains virages comme Maggots et Becketts est incroyable, on peut repousser les limites.

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 2e: "Lewis a fait un tour qui était proche de la perfection et je n'ai pas pu rivaliser. Je suis évidemment déçu d'être deuxième même si cela a été une bonne séance. C'est demain qui compte et la voiture est très bonne".

Max Verstappen (NED/Red Bull) 3e: "Je ne suis pas surpris par l'écart avec Lewis. Dans l'ensemble notre voiture est bien et il n'y avait pas grand chose d'autre que je pouvais faire. C'est un gros écart mais nous essayons de faire du mieux que nous pouvons. J'espère un bon départ demain et j'essayerai de les suivre".