Hamilton : "Un final incroyable, mon coeur battait tellement vite !"

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté in extremis le Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne dimanche, franchissant la ligne d'arrivée avec le pneu avant gauche à plat, juste devant Max Verstappen (Red Bull).

Le Britannique a ainsi remporté sa 7e victoire dans son Grand Prix national et s'envole au championnat. Son coéquipier Valtteri Bottas a lui aussi crevé dans les derniers tours sur ce circuit de Silverstone très éprouvant pour les gommes quand il fait chaud.

"Je savais que les gommes n’étaient pas au top. Bottas a poussé très fort durant le Grand Prix. J’entendais qu’il avait quelques soucis donc j’ai commencé à faire encore plus attention aux miens. Je pensais que tout était en ordre. J’ai levé le pied sur les trois derniers tours car je sentais que ça devenait critique. Je voyais mes gommes qui devenaient limites, mais je devais garder un certain rythme aussi. J’avais peur que le pneu embarque des morceaux des ailes, ça allait devenir totalement impossible. C’était un final incroyable !", a indiqué Hamilton en sortant de son bolide.

Avant d'ajouter : "On me donnait des informations, ça commençait à être juste pour mon avance. J’avais toutefois une belle marge en débutant le dernier tour. J’essayais simplement de garder un léger avantage, la voiture semblait encore fonctionner donc c’était jouable. On me faisait un décompte sur mon avance : 30 secondes, 19 secondes, 10 secondes, 9, 8, 7… Je n’ai jamais vécu une expérience comme ça dans le dernier tour. Mon cœur battait tellement vite ! Je suis content de me calmer maintenant."