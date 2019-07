Hamilton triomphe à domicile pour la 6e fois, Vettel à la faute et hors des points

Lewis Hamilton a remporté son 7e Grand Prix de la saison dimanche à domicile lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone. Il a devancé son équipier Valtteri Bottas pourtant parti en pole alors que Charles Leclerc a pris la 3e place. Il s'agit de la 6e victoire à Silverstone pour Hamilton, un record.

Parti derrière Bottas, Hamilton a tout de suite mis la pression sur le Finlandais mais n’est pas parvenu à prendre la tête immédiatement. Au coude à coude avec son équipier, il a profité de l’intervention de la Safety Car après une vingtaine de tours suite à une sortie de piste de Giovinazzi pour passer rapidement aux stands et repartir devant Bottas.

Une manœuvre habile et quelque peu chanceuse qui lui permettra de prendre la tête et de ne plus jamais la quitter. Derrière les deux Mercedes intouchables, on a assisté à une belle bagarre entre RedBull et Ferrari avec notamment Charles Leclerc et Max Verstappen très agressifs.

Ce dernier a cependant dû se contenter de la 5e place à cause d’un contact avec Sebastian Vettel alors que les deux se disputaient une place sur le podium. Fautif, le pilote allemand a dû dire adieu au podium et même aux points. Pénalisé de 10 secondes et contraint de remplacer son aileron avant, il terminera à la 15e place.

Au classement des pilotes, Hamilton creuse l’écart et emmagasine également le point supplémentaire grâce au tour le plus rapide. Il compte désormais 223 points contre 184 pour son plus proche poursuivant Valtteri Bottas. Verstappen est plus loin avec 136 points alors que Vettel compte 100 points de retard sur Hamilton et garde sa 4e place avec 3 points d’avance sur Leclerc.