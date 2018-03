Hamilton survole les qualifs à Melbourne, Vandoorne 12e

Lewis Hamilton (Mercedes) a signé le meilleur chrono des qualifications du Grand Prix de Melbourne et s'élancera en pole position de la première course de la saison. Notre compatriote Stoffel Vandoorne (McLaren) s'est classé 12e.



Grâce à un tour étourdissant, le Britannique a devancé les Ferrari de Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel. Avec un chrono de 1.21.164, il a relégué son plus proche rival à plus de 6 dixièmes ! Max Verstappen et Daniel Ricciardo (Red Bull) complètent le Top 5. L'Australien, qui a écopé de trois places de pénalité, partira 8e.



Le champion du Monde en titre, auteur de la 73e pole position de la carrière, marqué un grand coup d'emblée et a confirmé qu'il sera encore l'homme à battre cette saison.



"Vous pourriez penser qu'avec tout ce que j'ai déjà fait, je banalise ... mais ce n'est pas le cas. Je suis si heureux de ce tour, c'était vraiment un super tour", a réagi Hamilton à même la piste. "Est ce que c'est en grâce au party mode (configuration qualif du moteur Mercedes, ndlr) ? Je suis toujours en party mode. J'avais des bons temps dans chaque secteur jusque-là mais sur ce tour, j'ai réussi à les assembler pour décrocher la pole. Je suis surpris de voir à quel point les Ferrari sont rapides, elles marchent mieux que ce que je pensais".