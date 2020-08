Hamilton se transforme en Mr Météo : "On annonce de la pluie ce week-end"

Hamilton : "On annonce une prédominance de la pluie durant le week-end" - Formule 1 - 28/08/2020 Ce moment est rempli d'émotions. Il y a le retour un an après le crash d'Anthoine Hubert. Je me rappelle encore quand on regardait l'accident sur les écrans géants dans le paddock. Il y a aussi les meurtres récents, des personnes abattues dans leur quotidien aux USA : c'est un moment très triste. Nous devons continuer de pousser dans le sens de l'égalité. Il y a énormément de choses qui doivent être modifiés dans la société. Concernant ce week-end, j'ai entendu que les jours ensoleillés allaient se faire rares. On risque d'avoir beaucoup de pluie durant le week-end, on va voir l'impact sur les gommes. Nous avons compris les crevaisons à Silverstone donc je ne peux pas que cela va se répéter de la sorte. Comme d'habitude, on va donner le maximum, ça c'est sûr.