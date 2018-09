Hamilton se joue des Ferrari à Monza et creuse l'écart sur Vettel, Vandoorne 13ème

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d’Italie, 14ème manche du championnat du monde de Formule 1, ce dimanche sur le mythique circuit de Monza. Le pilote britannique de Mercedes a devancé le Finlandais Kimi Raïkkonen (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull). Toutefois, le Néerlandais a écopé d'une pénalité qui le repousse en 5ème position. Valtteri Bottas (Mercedes), 4ème sur la ligne, monte donc sur la dernière marche du podium.

Parti de la 3ème place sur la grille derrière les deux Ferrari, le leader du championnat a parfaitement exploité l’erreur de Sebastian Vettel dans le premier tour pour mettre une énorme pression sur Raïkkonen et signer un précieux succès, son 6ème de la saison. L’Allemand de la Scuderia termine à la 4ème place.

Le Belge Stoffel Vandoorne (McLaren), qui s'est élancé de la 17ème place, s'est appliqué à éviter les ennuis et signe une honorable 13ème place. Son coéquipier espagnol Fernando Alonso a été contraint à l’abandon au 11ème tour.

Au classement des pilotes, Hamilton creuse l'écart par rapport à son principal concurrent. Il compte désormais 30 points d'avance sur Vettel alors qu'il ne reste que sept Grand Prix.

Le résumé de la course

Dès le départ, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton se livrent une lutte acharnée. Au troisième virage, le Britannique tente un dépassement mais l’Allemand lui ferme la porte. Les deux pilotes se touchent. Vettel part en tête-à-queue et doit rentrer au stand. La Safety Car fait son apparition. Vettel ressort en dernière position.

Le "second" départ, lancé cette fois-ci, est également très animé aux avant-postes. Au bout de la ligne droite des stands, Hamilton prend immédiatement le meilleur sur Kimi Raïkkonen et s’empare de la tête de la course. Mais le Finlandais ne s’en laisse pas conter et réplique dans la foulée. Le mano à mano est intense et c’est Iceman qui en sort vainqueur.

Pendant que Vettel se jette corps et âme dans une folle remontée, son coéquipier résiste à la pression de l’actuel leader du championnat.

Au 21ème tour, le Finlandais rentre au stand. Hamilton en profite pour prendre les commandes de la course. Sept tours plus tard, c’est le Britannique qui effectue son stop. Et ressort derrière le pilote Ferrari " bloqué " dans les échappements de la Mercedes de Valtteri Bottas. Le jeu des consignes tactiques bat son plein.

Et tout cela paie magnifiquement. Bottas s’éclipse au 37ème tour et laisse Hamilton faire le reste. A huit tours de l’arrivée, le Britannique dépasse Raïkkonen au freinage et s’envole vers sa sixième victoire de la saison. Vettel limite la casse met perd de précieux points dans la course au championnat du monde.