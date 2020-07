Hamilton s'adjuge un Grand Prix de Hongrie mouvementé devant Verstappen et Bottas

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté ce dimanche, sur une piste humide puis sèche, le Grand Prix de Hongrie, troisième épreuve du Championnat du Monde de Formule 1.

Déjà vainqueur la semaine dernière en Styrie (Autriche), LH a décroché de main de maître le 86ème succès de sa carrière, son huitième sur la piste de Budapest. Avant lui, seul Michael Schumacher, avait réussi à s'imposer à huit reprises sur un même circuit, à Magny-Cours.

Le sextuple Champion du Monde, qui a chaussé des pneus frais en toute fin de Grand Prix pour signer le tour le plus rapide et grappiller un point de bonus, s’est par la même occasion emparé de la première place du classement du championnat avec 63 unités, soit cinq de plus que son coéquipier finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), troisième sur le Hungaroring.

Parti à la faute dès le tour de mise en grille sur une piste humide (la pluie a cessé de tomber environ une heure avant le départ), le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a pu compter sur le travail rapide, net et précis de ses mécaniciens pour être en mesure de prendre in extremis part au Grand Prix… qu’il a débuté en septième position et terminé à la deuxième place derrière l’intouchable Lewis Hamilton.

Le Canadien Lance Stroll (Racing Point), troisième sur la grille de départ, a lui terminé à la quatrième place. Le Thaïlandais Alex Albon (Red Bull) a fini cinquième, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) sixième malgré un pit-stop raté en début de course qui lui a coûté de précieuses secondes.