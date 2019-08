Hamilton remporte le Grand Prix de Hongrie devant Verstappen, stratégie payante pour Mercedes

Lewis Hamilton s’est imposé au Grand Prix de Hongrie, douzième manche du championnat du monde de Formule 1. Un deuxième arrêt judicieux et la pose de pneus médiums se sont avérés payants pour Mercedes et le Britannique. Max Verstappen, parti en pole position pour la première fois de sa carrière, termine en deuxième place. Avec sans doute quelques regrets en termes de stratégie pour Red Bull. Sebastian Vettel (Ferrari) complète le podium. Hamilton conforte son avance en tête du classement général avec 250 points et huit victoires. Bottas est toujours deuxième malgré sa huitième place du jour (188 points). Verstappen se rapproche avec 181 points.

La course:

Max Verstappen prend un bon départ et parvient à conserver l’avantage de sa pole position. Derrière, Hamilton prend la deuxième position. Suivi par les Ferrari. Bottas a perdu des places, sa voiture a touché celle de son coéquipier en tout début de course. Il est cinquième.

Hamilton prend la tête après l’arrêt aux stands de Verstappen. Mais quelques tours plus tard, le jeune Néerlandais reprend la première position au moment de l'arrêt du Britannique.

A mi-course, Verstappen et Hamilton occupent donc les deux premières places, Vettel complète le podium virtuel. Leclerc et Sainz suivent. Bottas tentent de revenir dans la course, il est neuvième.

On assiste alors à une très belle bataille à l’avant, entre Verstappen et Hamilton. Ce dernier est sorti de la piste, sans dégât notable... Il continue à pousser.

Et puis le génie stratégique de Mercedes entre en action pour le deuxième arrêt d'Hamilton. Il s'arrête et met des pneus médiums. Il a a alors 21 secondes de retard sur Verstappen. Redbull semble surpris par le choix de Mercedes… Les secondes fondent peu à peu entre les deux hommes de tête. Les cinq derniers tours s’annoncent palpitants, Hamilton est dans le sillage du jeune Verstappen. La première attaque du Britannique est la bonne. Pour l’instant, la stratégie de Mercedes est payante. Les pneus du Néerlandais sont trop entamés pour résister.

Verstappen ne croit plus à la première position. Il entre alors aux stands à trois tours de la fin. Il tente sans doute de jouer le bonus du tour le plus rapide.

Derrière, Vettel passe son coéquipier, Charles Leclerc pour prendre la troisième place du podium.