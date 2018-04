Hamilton profite des mésaventures de ses adversaires pour remporter un GP d'Azerbaïdjan rocambolesque

Lewis Hamilton a remporté le GP d'Azebaïdjan, 4e manche du championnat du monde de Formule 1. En difficulté mais toujours à l'affût durant la majorité du Grand Prix, le Britannique a su tirer son épingle du jeu lors d'une course complètement folle marquée par un accrochage entre Red bull, une crevaison de Bottas à trois tours du terme alors qu'il était en tête et une domination finalement infructueuse de Sebastian Vettel.

Kimi Raïkkönen a pris la deuxième place du GP devant un inattendu Sergio Perez et à Sebastian Vettel qui a payé un dépassement audacieux après le retour au stand de la safety car. Dans le fond du peloton pendant toute la course, Stoffel Vandoorne a profité du chaos pour conclure à la 9e place.

Grâce à cette victoire, Hamilton s'empare de la tête du championnat du monde avec 70 points devant Vettel (66) et Raikkonen (48).

Parti en pole, Vettel a passé indemne la première partie de course où son équipier Raïkkonen s'est accroché avec Esteban Ocon. L'Allemand a perdu son leadership peu après la mi-course lorsqu'il est passé changer ses gommes au stand. Valtteri Bottas a en effet attendu très longtemps et a finalement profité de l'accident entre Red bull pour changer ses gommes et garder la tête du GP.

Frustré et revanchard, Vettel a tenté de reprendre son dû dès le nouveau départ à trois tours du terme mais a finalement effectué un tout droit en endommageant ses pneus. Lancé vers la victoire, Bottas a crevé quelques instants plus tard et a laissé la voie libre à Hamilton pour un 63e succès en F1.

En difficulté avec ses gommes, Vettel s'est finalement fait passer par Perez et ne montera finalement pas sur le podium.