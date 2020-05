Hamilton : "Pour nous, une course de F1 sera comme un jour d'essai"

Lewis Hamilton, le champion du monde en titre de Formule 1, pense que les courses à huis clos ne sont pas idéales mais nécessaires pour débuter la saison. Les dix premiers Grand Prix de la saison ont été soit annulés, soit reportés à cause du coronavirus. Les dirigeants de la Formule 1 espèrent pouvoir débuter la saison le 5 juillet avec le Grand Prix d'Autriche.

"Je ne sais pas à quel point ce sera excitant pour les gens qui regardent à la télévision mais c'est mieux que rien", a confié Hamilton dans une interview publiée par son écurie Mercedes samedi. "Plus il y a de supporters, plus il y a de l'ambiance. Cela semblera très vide."

Les Grand Prix à huis clos sont prévus au moins jusqu'au mois de septembre. La F1 espère pouvoir organiser 18 courses cette saison et le calendrier devrait être dévoilé prochainement. "Pour nous, ce sera comme un jour d'essai. Mais la course me manque énormément."

Le Britannique espère cependant que le coronavirus aura apporté du bien malgré le grand nombre de décès à travers le monde. "Je reçois des messages de gens partout dans le monde qui ont du mal durant cette période car ils ne peuvent pas regarder du sport. Cela montre à quel point le sport est important et rassemble les gens. Il faut regarder le côté positif. Je pense que des gens apprécient davantage leur famille et leur proches dans cette période. J'espère que nous sortirons grandis de cette expérience et j'espère qu'elle sera bientôt derrière nous."