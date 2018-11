Hamilton ponctue sa saison par une victoire à Abu Dhabi, Vandoorne 14ème pour sa dernière

Notre compatriote, Stoffel Vandoorne , a passé la ligne d'arrivée en quatorzième position pour son dernier Grand Prix de F1 avant son aventure en Formule électrique. Fernando Alonso a terminé onzième pour le dernier GP de sa très belle carrière en F1. Vettel, Alonso et Hamilton ont ponctué cette course par des donuts sur la piste.

À Abu Dhabi, le dernier Grand Prix de la saison commence par un accident assez spectaculaire. Romain Grosjean et Nico Hulkenberg s'accrochent dans le virage numéro 9. La Haas part en tonneaux et arrête sa course à l'envers sur le mur de pneus. Le pilote fini par être extirpé de sa voiture, alors que la voiture de sécurité fait sa première apparition. Les commissaires de courses ne retiennent pas de pénalité pour Grosjean. D'un point de vue purement sportif, Lewis Hamilton conserve le bénéfice de sa pôle après le départ. Dans les premières positions, seul Verstappen réalise une mauvaise entame de course. Au 7ème tour, Kimi Raikonnen est forcé d'abandonner pour son dernier grand prix avec Ferrari avant de rejoindre Sauber. On voit déjà la voiture de sécurité pour la deuxième fois.

Ricciardo mène la course depuis une dizaine de tours, il a profité du passage aux stands des pilotes devant lui. Hamilton en premier, profitant de la safety car virtuelle après l'abandon de Raikkonnen. Au 30ème tour, Ricciardo est en tête, Hamilton deuxième, Bottas et Vettel suivent. Ils se tiennent en une petite dizaine de secondes.

Stoffel Vandoorne remporte une jolie bataille au 31 ème tour. En bagarre avec Ocon et Grosjean, il se fait dépasser dans un premier temps, avant de prendre l'avantage sur les deux autres. Même s'il ne pourra plus résister longtemps aux assauts, notre compatriote se bat avec ses armes.

Daniel Ricciardo finit par rentrer aux stands, le quintuple champion du monde reprend alors les rennes de la course devant Vettel et Bottas. Verstappen fait un nouveau dépassement controversé, Bottas en subit directement les conséquences.

A dix tours de la fin, Hamilton est leader, devant Vettel et Verstappen. Ricciardo et Bottas. Alors qu'Ocon abandonne, victime d'un incident mécanique. Gasly fait de même que son compatriote à cinq tours de la fin.

Hamilton remporte un nouveau Grand-Prix, il s'impose à Abu Dhabi. Il devance son dauphin au championnat du monde, Sebastian Vettel, et Max Verstappen.