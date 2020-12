Lewis Hamilton, sapé comme jamais pour son arrivée à Abu Dhabi. - © KAMRAN JEBREILI - AFP

Hamilton pas encore dans son assiette et coup de tonnerre chez Ferrari... - Gaëtan Vigneron... L’évènement de ce vendredi à Abu Dhabi, c’est le retour dans le paddock de Lewis Hamilton, après ses 2 derniers tests négatifs, l’un fait à Bahrain et l’autre ici à Abu Dhabi. Dans une tenue très fashion, le champion du monde est arrivé ce matin pour se glisser dans sa Mercedes, renvoyant Russell chez Williams et Aitken sur le banc de touche. Quelques petits soucis de freins en P1 lui ont fait perde un peu de temps de piste. Verstappen s’est montré le plus rapide devant Bottas et Ocon. On a assisté aussi aux premiers pas officiels en F1 de Mick Schumacher, 18ième, devant son équipier Fittipaldi. Un programme studieux qu’il poursuivra mardi lors du test toujours ici aux Emirats. En P2, on retiendra surtout l’Alfa Romeo en feu de Raikkonen et le finlandais prenant lui-même l’extincteur pour éteindre les flammes. Bottas se montrant le plus rapide devant Hamilton et Verstappen. Un Hamilton un peu taciturne et pas encore totalement dans son assiette. Le coup de tonnerre du jour, c’est la démission avec effet immédiat du grand Patron Ferrari, Louis Camilleri qui se remet du coronavirus. On se demande quel impact ce départ aura sur le futur de l’écurie et sur celui du team Principal Mattia Binotto qui perd un précieux allié. Binotto absent ce week-end pour cause de maladie. Certains y voient une drôle de coïncidence… L’avenir nous en dira plus. RV sur Tipik ce samedi pour les qualifications à 13 heures 55.