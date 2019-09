Hamilton : "On a réussi à relever un défi redoutable, et réalisé un boulot incroyable !"

Privé de victoire depuis près de deux mois, Lewis Hamilton (Mercedes) a renoué avec le succès ce dimanche à l’occasion du Grand Prix de Russie. Troisième derrière le duo Ferrari avant la valse des arrêts aux stands, le quintuple Champion du Monde britannique a profité des circonstances de course et, surtout, de l’abandon de Sebastian Vettel (Ferrari) qui a plongé le Grand Prix en mode "Virtual Safety Car" pour prendre l’avantage sur Charles Leclerc (Ferrari), à qui la victoire semblait promise.

"Je ne pense pas que l’équipe avait perdu la foi ces derniers temps, a réagi Lewis Hamilton au micro de la RTBF. On avait déjà dû faire face à des moments difficiles auparavant. Terminer deuxième et troisième, ou quatrième et cinquième, ce n’est pas le pire scénario envisageable, mais évidemment, nous sommes là pour gagner ! On avait l’objectif de boucher le trou qui nous sépare des Ferrari, mais on ne savait pas comment cela allait se passer en course ! On a choisi d’adopter une stratégie différente, et cela nous a permis d’être dans une très bonne position pour réussir à relever le défi le plus redoutable pour nous, avec ce déficit de vitesse en ligne droite. On a réalisé un boulot incroyable !"