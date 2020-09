Hamilton ne pense pas au record de Schumacher, il nous explique pourquoi

​​​​Journée Médias aujourd’hui à Sochi. L’occasion d’apprendre qu’Alonso est déjà à l’œuvre chez Renault après avoir visité les usines d’Enstone et de Viry. Il prépare déjà 2021. Romain Grosjean nous explique son grand moment de télévision quand il est parvenu à sortir du bac à graviers au Mugello. A voir dans la vidéo ci-jointe. Raikkonen va lui égaler les 322 GP disputés par Rubens Barrichello, le recordman du nombre de GP. Un record qu’il va donc co-détenir. Un avis… ?...Bwoah…

Perez a mis derrière lui la saga de son éviction de chez Racing point pour l’année prochaine, avouant que la F1 reste sa priorité. Stroll de son côté commence à effacer son image de pilote payant par ses bons résultats mais, comme vous pouvez le découvrir en images, il ne fait pas grand-chose pour se donner une belle cotation auprès des médias. Kvyat nous épate par ses talents de polyglotte en s’exprimant en français, regrettant de ne pouvoir imiter l’accent belge. Gasly de son côté n’a pas pu fêter sa victoire de Monza en famille parce que son Père a été atteint par le Covid.

Chez Renault, on confirme la courbe ascendante et les progrès réalisés en soulignant aussi le côté enthousiasmant de voir le nouveau Patron Luca de Meo soutenir à ce point le projet F1. Carlos Sainz veut revenir sur le chaos du re-départ au GP de Toscane pour éviter de plus graves conséquences à l’avenir. Son équipier Norris nous a raconté son rocambolesque contrôle anti-dopage après le GP de Toscane. A découvrir dans Warm-up dimanche.

Verstappen avec humour évoque son arrivée à Sochi, plus facile que la nôtre. Albon reconnaît que son premier podium va lui donner un fameux boost, fier de voir le drapeau thailandais pour la première fois sur un podium de F1. Leclerc aussi est arrivé relativement facilement en Russie, avec le charter Ferrari et en subissant la batterie de tests indispensables. Vettel salue Hamilton qui peut égaler les 91 victoires de son idole Schumacher, tout en avouant une petite tristesse de voir ce record tomber.

Chez Mercedes enfin, Bottas nous a raconté être arrivé ici ce jeudi midi en jet privé depuis Nice avec son équipier champion du monde. Le finlandais nous disant que le team sait qu’il est très proche d’Hamilton et que tout est souvent une question de petits détails. Hamilton aussi souligne la masse de travail qu’il y a derrière ses victoires et records. Quant aux 91 succès de Schumacher qu’il peut égaler ce week-end, il avoue que cela ne l’obsède pas du tout, sans doute parce qu’il ne se sent pas encore au bout de son chemin et que de toute façon il n’imaginait jamais pouvoir approcher ce record.

