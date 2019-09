Hamilton: "Maintenant je sais comment Leclerc conduit quand il est en bagarre"

Sebastian Vettel a vécu un Grand Prix d'Italie très compliqué après être parti en tête-à-queue dès le sixième tour de la course. Après être remonté en piste très dangereusement, l'Allemand s'est fait légèrement percuter par la Racing Point de Lance Stroll et a été contraint de rentrer aux stands pour changer de museau avant d'écoper d'une pénalité de dix secondes. Il a finalement terminé à une lointaine treizième place...

"C'est clair, j'ai commis une erreur, j'ai perdu l'arrière de la voiture et je suis parti en tête-à-queue. Je n'en suis pas très heureux, évidemment, et après ça, ma course était finie."

Lewis Hamilton a lui tout tenté pour dépasser Charles Leclerc, mais il n'a jamais réussi à passer en tête. Le Monégasque a surfé avec les limites à l'une ou l'autre occasion, mais n'a pas été pénalisé par les commissaires. Le quintuple Champion du Monde a lui tellement abîmé ses gommes qu'il est parti à la faute dans la première chicane et a perdu la deuxième place au profit de son coéquipier Valtteri Bottas.

Contraint de changer une deuxième fois de pneus en fin de course, il a finalement terminé en troisième position après avoir signé le meilleur tour en piste, synonyme d'un point de bonus au classement du Championnat du Monde.

"Je dois aller de l'avant, je sais maintenant comment il conduit quand il est en bagarre, j'en prends bonne note pour la suite."