Hamilton le plus rapide des EL3 à Abou Dhabi, Vandoorne avant-dernier

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 33 ans, a signé en 1:37.176, le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix d'Abou Dhabi, 21e et dernière manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de Yas Marina (5,554 km). Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault), 26 ans, s'est classé 19e sur vingt en 1:40.233, à plus de trois secondes du champion du monde. Son coéquipier espagnol Fernando Alonso est 16e en 1:39.974.

Le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) a réalisé le deuxième chrono en 1:37.464, devant son équipier allemand Sebastian Vettel, troisième en 1:37.587.

Les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen, qui s'est plaint de problèmes de batterie, et de l'Australien Daniel Ricciardo, victime d'ennuis mécaniques, ont dû se contenter des 4e et 6e temps, le 5e étant la propriété du vainqueur de l'an passé, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), par ailleurs le plus rapide lors de la 2e séance de vendredi.

En toute fin de séance, le Français Romain Grosjean (Haas), 7e temps, a heurté à faible vitesse au virage N.17 son compatriote Pierre Gasly (Toro Rosso), abîmant légèrement leurs deux monoplaces dans cet incident.

Grosjean s'est ensuite excusé envers Gasly dans les stands.

Stoffel Vandoorne (McLaren) ne précède que le Russe Sergey Sirotkin (Williams), 20e en 1:41.182, à 4,06 secondes d'Hamilton.

Les qualifications débuteront à 17h00 locales (14h00 à Bruxelles).

3e séance d'essais libres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:37.176 (17 tours)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:37.464 (18)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:37.587 (15)

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:37.747 (15)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:37.933 (16)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:38.090 (11)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:38.304 (13)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:38.850 (15)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:38.970 (16)

Esteban Ocon (FRA/Racing Point Force India ) 1:39.011 ( 7)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point Force India ) 1:39.053 (15)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:39.074 (18)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:39.282 (10)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:39.612 (13)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:39.740 (12)

Fernando Alonso (ESP/McLaren) 1:39.974 (13)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:39.997 (20)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:40.117 (18)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) 1:40.233 (14)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:41.182 (22)