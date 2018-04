Hamilton le plus rapide des EL1 en Chine, Vandoorne 18e

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 1ère séance d'essais libres du Grand Prix de Chine, 3e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Shanghai (5,451 km).



Dominé par Sebastian Vettel (Ferrari) lors des deux premiers rendez-vous de la saison, le quadruple champion du Monde doit réagir ce week-end. L'Allemand s'est classé 6e de cette première séance.



Stoffel Vandoorne (McLaren) a couvert 25 tours de circuit et a signé le 18e chrono à plus de deux secondes de la performance de Lewis Hamilton. Dans des conditions de piste difficiles (vent et un peu de pluie), notre compatriote a fait un détour dans le bac à gravier. Sans gravité.

1ère séance d'essais libres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.999 (22 tours) (moyenne: 207,270 km/h)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:34.358 (14)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:34.457 (28)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:34.537 (22)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) 1:34.668 (22)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:34.861 (18)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:35.178 (21)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:35.616 (23)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:35.718 (21)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:35.800 (18)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:36.037 (21)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:36.044 (29)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:36.051 (28)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:36.351 (32)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:36.691 (31)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:36.715 (23)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:36.723 (23)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:36.756 (25)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:36.909 (21)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:37.277 (28)