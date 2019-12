Hamilton : "Je ne me suis jamais senti aussi fort "

Lewis Hamilton a donc clôturé la saison sur une onzième victoire en 2019. Le britannique sacré champion du monde pour la sixième fois au terme du GP des États-unis a encore une fois prouvé qu’il restait toujours aussi affamé de succès



"Je pense que c’est ma saison la plus solide, la plus aboutie. Même si j’ai le même nombre de victoires que l’an dernier, cette année était encore meilleure. Les chiffres ne le reflètent pas nécessairement, mais c’est ce que je ressens. Et en tant que pilote je ne me suis jamais senti aussi fort.



Je regarde Verstappen et Leclerc et je me dis qu'ils ETAIENT les stars montantes (rire). On me parle toujours des jeunes, c'est vrai qu'ils sont plus jeunes que moi en termes d'âge, mais je suis pas mal non plus à côté d'eux parce qu'une peau noir vieillit bien. Regardez mon père. Il paraît super jeune pour un homme de 60 ans. Je croise les doigts pour rester aussi jeunes qu'eux."