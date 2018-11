Hamilton étrenne son titre avec la pole devant Vettel au Brésil, Vandoorne 20e

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a signé la pole position du Grand Prix du Brésil de Formule 1, samedi sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo.

Sur la grille de départ dimanche de l'avant-dernière manche de la saison, le quintuple champion du monde, qui a décroché la 82e pole de sa carrière, la dixième de sa saison, la centième pour Mercedes en F1, devancera l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes). Le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) sont 4e et 5e sur la grille devant les Sauber du Suédois Marcus Ericsson et du Monégasque Charles Leclerc.

Le champion en titre et son dauphin pourraient toutefois tous les deux écoper d'une pénalité : le premier pour avoir gêné Sergey Sirotkin (Williams) durant la séance qualificative, le deuxième pour ne pas avoir respecté les consignes durant la pesée de sa Ferrari.

Stoffel Vandoorne (McLaren) a lui obtenu le dernier chrono.

La pluie a fait une timide apparition en Q1 avant de s'intensifier en Q2 puis de disparaître complètement en Q3, laissant la piste s'assécher.