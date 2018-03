Hamilton et la "magie" Mercedes, Gasly et le "sourire" des Japonais de chez Honda

Dans notre débriefing de ce vendredi midi, nous revenons sur les belles performances de Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly et Sebastian Vettel lors de leurs derniers tours de roue jeudi.

Mais Lewis Hamilton, dont la Mercedes n'a pas encore montré tout son potentiel, est confiant et plus motivé que jamais à l'idée d'aller chercher un cinquième titre de Champion du Monde...

"Du côté de l'équipe, c'est comme s'il y avait continuellement du sang neuf qui arrivait, a réagi le Britannique en conférence de presse. Nous sommes sans arrêt à la recherche de la perfection. Ils veulent rendre les pièces de la voiture plus petites, plus légères, plus efficaces... Ils adorent les défis ! C'est la meilleure équipe, tout simplement. Je suis extrêmement fier de tout le monde ! En particulier quand on a commencé à assembler la voiture, comme s'il s'agissait d'un puzzle géant, fin janvier ou début février. C'est comme de la magie ! On construit une pièce d'un côté, une pièce de l'autre... Et quand on les assemble, cela fonctionne parfaitement ! C'est très excitant pour moi."