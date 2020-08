Hamilton, en pole : "La bagarre s'annonce très serrée en course"

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché la pole position du Grand Prix de Belgique, sa cinquième sur sept en 2020, samedi à Spa-Francorchamps. Il a devancé son équipier finlandais Valtteri Bottas et deux anciens équipiers, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Australien Daniel Ricciardo (Renault).

"L'écart est-il surprenant pour moi ? Quand j'arrive sur un week-end de Grand Prix, je ne me fixe pas un objectif en termes de timing. Je suis ici simplement pour donner le maximum. Il est vrai que je n'ai pas imaginé creuser un tel écart avec mes poursuivants. Je reconnais que mon tour était vraiment top. Je ne crains pas les Red Bull, mais il est vrai que je pense qu'elles sont rapides. La bagarre avec eux s'annonce très serrée car ils sont extrêmement rapides en course. Si la pluie apparait durant la course, ca pourrait rendre les choses meilleures", a détaillé l'auteur de la pole position après la course à notre micro.