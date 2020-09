Hamilton en pole au GP d'Italie - © JENNIFER LORENZINI - AFP

GP d'Italie : Hamilton en pole - formule 1 - 05/09/2020 Lewis Hamilton continue d’affoler les statistiques et signe sa 94e pole de sa carrière. Il a battu de 69 millièmes son coéquipier Valtteri Bottas. Sebastian Vettel (Ferrari) a été éliminé dès la Q1. Charles Leclerc en Q2. Aucune Ferrari dans le top 10 à Monza, une première depuis 1984. Le sextuple champion du monde britannique a battu au passage le record du tour du très rapide circuit italien et a décroché samedi sa 94e pole position, la 7e à Monza. Les deux Mercedes devancent la McLaren de l'Espagnol Carlos Sainz et la Racing Point du Mexicain Sergio Perez qui composeront la 2e ligne sur la grille. Le départ du Grand Prix d'Italie, le huitième rendez-vous de la saison, sera donné dimanche à 15h10.