Hamilton dompte la pluie et s'empare de la pole en Hongrie, Vandoorne 16e

Lewis Hamilton (Mercedes) s'est montré le plus rapide des qualifications du Grand Prix de Hongrie. Le Britannique a devancé son équipier Valtteri Bottas et les Ferraris de Raikkonen et Vettel. Il partira devant le peloton. Un avantage certain sur un tracé où il est très difficile de dépasser. Stoffel Vandoorne (McLaren) s’élancera en 16e position.



Mercedes a complètement renversé la situation à son avantage dans les derniers instants de la Q3. Dominés par les pilotes de la Scuderia, Bottas puis Hamilton se sont emparés du meilleur temps. En 1.35.658, Lewis a eu le dernier mot face à son équipier (1.35.918).



"Je ne m'y attendais pas. Les Ferraris étaient plus rapides tout le week-end. Mais il a commencé à pleuvoir. C'est le jeu", a réagi le leader du championnat qui signe la 77e pole de sa carrière, sa 6e au Hungaroring.



Il donne un nouveau coup au moral à Vettel, son rival le plus sérieux pour le titre. L'Allemand, aux avant-postes lors de toutes les séances d'essais libres (sur le sec), doit se contenter de la 4e place.



Vandoorne a manqué la qualification pour la Q2 de toute justesse. Kevin Magnussen (Haas) l’a éjecté du top 15 en toute fin de première séance. L’ancien champion GP2 s’est amélioré à chaque tentative et a finalement signé un meilleur chrono de 1.18.782. Il n’aura manqué que 141 millièmes à notre compatriote pour passer en Q2 (1.18.641 pour Ericsson). Sans doute que si la pluie était arrivée un peu plus tôt, le résultat aurait été différent.