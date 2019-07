Lewis Hamilton a signé la pole position du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim dimanche. Le Britannique, auteur de sa 5e pole cette saison, a devancé Max Verstappen et son équipier Valtteri Bottas. Pierre Gasly est 4e devant Kimi Raikkonen. Les Ferraris de Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont connu des problèmes de fiabilité et n'ont pas participé à la Q3.

Plus d'infos à suivre.