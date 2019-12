Hamilton conclut sa saison de rêve à Abu Dhabi avec une onzième victoire en 2019

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), assuré de décrocher son sixième titre mondial depuis un mois, a remporté ce dimanche à Abu Dhabi son onzième et dernier Grand Prix de la saison 2019 du Championnat du Monde de Formule 1. Il s’agit du 84ème succès de sa carrière.

Lewis Hamilton, qui n’a jamais été inquiété après s’être élancé depuis la pole position, a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), deuxième à 16.768 secondes, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), troisième à 43.435 secondes, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), quatrième, et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), cinquième.

En difficulté lors des deux premiers tours, Max Verstappen a rapidement été dépassé par Charles Leclerc. Sebastian Vettel, quatrième sur la grille, a également tenté sa chance, sans succès.

Plus à l’aise en gommes dures, Max Verstappen a récupéré son dû et la deuxième place au 32ème tour, après un dépassement très incisif sur Charles Leclerc.

Le quadruple Champion du Monde Sebastian Vettel a lui perdu tout espoir de podium lors de son premier changement de pneus, au cours duquel il a perdu de précieuses secondes. Après un second passage par la voie des stands, l'Allemand a terminé à une modeste cinquième place après avoir dépassé en toute fin de course le Thaïlandais Alex Albon (Red Bull), sixième et toujours aussi régulier.

Parti depuis la dernière place sur la grille de départ après avoir écopé d’une grosse pénalité après avoir changé de moteur à deux reprises, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), qui avait signé le deuxième temps des qualifications samedi, est remonté jusqu’à la quatrième place après avoir retardé au maximum son changement de gommes obligatoire.

Lewis Hamilton, qui n’a pas abandonné une seule fois cette année, est donc sacré Champion du Monde avec 413 points, soit 87 unités de plus que son coéquipier Valtteri Bottas (326 points). Max Verstappen termine troisième (278 points), devant Charles Leclerc (264 points) et Sebastian Vettel (240 points).

La saison 2020, qui devrait à nouveau voir les trois écuries de pointe se battre pour les victoires et les titres, débutera le 15 mars prochain en Australie.