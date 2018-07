Hamilton : "C'est formidable... les miracles existent !"

Lewis Hamilton a pris le départ du GP d'Allemagne en bien mauvaise posture avec la 14e place sur la grille. Victime d'un problème hydraulique et de boîte de vitesse samedi, le Britannique ne s'est pas avoué vaincu et a été le protagoniste d'une remontée exceptionnelle. Hamilton a d'abord enchainé les dépassements pour grimper sur le podium provisoire avant de profiter à fond de l'erreur de la sortie de piste de son grand rival Sebastian Vettel pour remporter le Grand Prix.

"Les miracles existent vraiment", a-t-il déclaré après la course, toujours sur le coup de l'émotion. "C'était vraiment improbable de gagner mais il faut toujours y croire."

Seul membre du top quatre à ne pas changer de pneus après la sortie de piste de Vettel, Hamilton a réussi son coup, y compris tactiquement. "L'équipe m'a aidé parfaitement et je les remercie énormément. Je n'abandonne jamais. Tout le monde le sait désormais. Honnêtement, je ne me souviens pas la dernière fois que je me suis senti aussi bien. Je suis juste fatigué, c'était une course éprouvante. J'ai dû insister à chaque tour. Dès que les gouttes ont commencé à tomber, je me suis dit 'Oui ! Ca va créer des opportunités au bon moment', c'est ce qui s'est passé."

Grâce aux 25 points engrangés avec sa quatrième victoire de la saison, Hamilton repasse en tête du championnat du monde avec 17 points d'avance sur Vettel, privé de points ce dimanche.

Une façon idéale pour fêter la prolongation de contrat de deux ans annoncée jeudi.