Haie d’honneur, fumigènes, le "roi" Max Verstappen accueilli en héros au siège de l’écurie Red Bull

Max Verstappen a décroché son premier titre de champion du monde de Formule 1 ce dimanche au bout du suspens sur le tracé d’Abu Dhabi.



Quelques jours après son triomphe, le pilote néerlandais s’est rendu à Milton Keynes, en Angleterre où se situe le siège de l’écurie Red Bull. Il a été accueilli en héros. Les membres de l’équipe lui ont réservé une longue haie d’honneur et ont "craqué" des fumigènes… oranje évidemment.



"Ça a été une arrivée incroyable avec tout le monde qui m’attendait à l’extérieur. Gagner le championnat du monde des pilotes est incroyable et je n’aurais pas pu le faire sans eux. Toute l’année, ils ont bossé pour rendre la voiture meilleure. Revenir à l’usine en tant que champion au terme de la saison est juste incroyable", a confié Verstappen.



La fin de course a fait couler beaucoup d’encre et Mercedes a éprouvé quelques difficultés à digérer le scénario. Mais ce jeudi, l’écurie allemande a retiré ses plaintes et a de facto validé définitivement la victoire de Mad Max.