Gutierrez plutôt que Vandoorne en cas de forfait de Perez

Sergio Perez a passé "un test non-concluant" au Covid-19 et a été placé en isolement. Son forfait est donc une éventualité à laquelle Racing Point doit se préparer.



Esteban Gutierrez et Stoffel Vandoorne, tous deux sous contrat avec Mercedes, sont des possibilité. Au cas où Perez ne serait pas en mesure de participer au Grand Prix d'Angleterre, c'est Gutierrez qui prendrait place dans le baquet.



Priorité à la Formule E



La raison est simple, Stoffel Vandoorne est en pleine préparation pour la phase finale du championnat de Formule E qui se déroulera du 5 au 13 août en Allemagne. L'ancien champion GP2 se concentre donc sur cet objectif. Sixième au classement à 29 points du leader, le Courtraisien espère profiter des six courses au programme pour remonter dans le ranking.