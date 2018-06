Grosse frayeur pour Hartley et Stroll dès le 1er tour du GP du Canada

La safety car a pointé le bout de son nez dès le premier tour au GP du Canada. Alors que Sebastian Vettel a pris un départ parfait devant Valtteri Bottas, les duels étaient plus rudes à l'arrière du peloton. Attaqué par Brendon Hartley, Lance Stroll a tenté de se défendre mais n'est finalement pas parvenu à éviter le contact avec le pilote Néo-Zélandais de l'équipe Toro Rosso.

Résultat: un accident spectaculaire et un vol plané qui ont mis les deux pilotes hors course et obligé la Safety Car à intervenir une première fois.