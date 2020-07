Grosjean et Magnussen pénalisés, pas Albon

Romain Grosjean - © JOE KLAMAR - AFP

GP Hongrie : Le Résumé de la course - GP Hongrie 2020 - 19/07/2020 Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté en Hongrie son deuxième succès consécutif en trois manches depuis le début de la saison de Formule 1 et prend la tête du Championnat du monde, dimanche sur le Hungaroring de Budapest. Le poleman du jour est accompagné sur le podium par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), auteur d'un excellent envol depuis la 7e position sur la grille malgré un accident à quinze minutes du départ, et par le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes).