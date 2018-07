Gros plan sur les peintures de visualisation de flux avec un ingénieur McLaren

Nouvelle séquence technique ce dimanche dans Warm up. On s’intéresse cette fois aux peintures régulièrement présentes sur les ailerons, les peintures de visualisation de flux. Présentation avec Tom Stallard, ingénieur course de Stoffel Vandoorne chez McLaren.

Gaëtan Vigneron : On appelle ça peinture de visualisation des flux, tout d’abord, pourquoi existe-t-il deux couleurs différentes ?

Tom Stallard : "On utilise ces peintures de visualisation des flux pour voir comment circule l’air tout autour de la voiture. Le problème, pour les aérodynamiciens, c’est qu’ils ne peuvent pas voir l’air. Ils doivent donc utiliser quelque chose pour visualiser ce que l’air fait. On mixe donc de la poudre avec de l’huile, on peint différentes pièces de la voiture dans des couleurs différentes, et on peut ainsi se rendre compte, quand la voiture roule, où l’air envoie cette peinture et où elle se retrouve. On peut donc se rendre compte de comment l’air circule autour de cette partie bien précise de la voiture."

Je peux comprendre facilement qu’on fasse ça pendant les essais hivernaux, mais maintenant, on peut se rendre compte que vous faites ça de plus en plus souvent aussi pendant les essais libres du vendredi en cours de saison.

"On installe de nouvelles pièces sur la voiture tout au long de la saison, à chaque course, chaque fois. La voiture est donc différente à chaque course ! On utilise exactement le même procédé en soufflerie, on peut reproduire cela sur un ordinateur également, on peut donc comparer les résultats obtenus réellement sur la voiture avec ce qu’on en attendait lors de nos simulations à l’usine."

Et vous obtenez les résultats immédiatement quand vous faites un, deux ou trois tours avec cette peinture, vous obtenez tout de suite les données dont vous avez besoin ?

"Oui, il faut peindre la voiture juste avant qu’elle monte en piste, au plus tôt une minute avant, parce que l’huile s’évapore assez vite sur une voiture qui est chaude, et normalement l’huile met un tour à sécher complètement. Le pilote rentre alors au garage, on prend des photos de toutes les taches de couleur, et ensuite on nettoie tout."

Est-ce qu’on peut dire qu’on utilise plus ce procédé sur une voiture qui manque de performance ?

"Non, je ne pense pas. On l’utilise tout simplement beaucoup quand on a de nouvelles pièces pour comprendre exactement comment l’air circule autour d’elles, pour confirmer si elles fonctionnent bien comme on l’attendait. C’est l’un des outils qu’on utilise."

Si vous aviez à comparer les différentes manières utilisées pour développer une voiture, quelle serait la hiérarchie entre les différents outils à votre disposition. Ce serait le premier, ou c’est plus important de faire ça, ou ça, et ensuite enfin d’utiliser ces peintures ?

"C’est clair, notre priorité numéro 1, c’est de diminuer la traînée nous utilisons des capteurs de pesage dans notre suspension, et nous utilisons des prises de pression pour mesurer comment se comportent nos ailerons et le fond plat de notre voiture. C’est notre priorité numéro 1, et l’étape suivante, c’est de voir comment circule l’air tout autour de ces pièces, ce qu’on attend, et ce qui peut se passer avec tous les petits composants. Ça peut tout bloquer, l’air peut circuler dans une mauvaise direction ou du mauvais côté de ce composant, et on peut constater tout ça en voyant où ces peintures laissent des traces tout au long de la surface de la pièce en question."

Et vous l’utilisez uniquement sur les ailerons ou les pièces aéro.

"Oui, sur toutes les pièces aéro concernées. Sur l’aileron avant, sur tout le fond plat, on l’a fait sur le halo aussi, mais ça avait été un vrai carnage, parce que Stoffel en avait partout sur lui ! On fait l’aileron arrière, ainsi que de nombreuses autres pièces. Parfois, pendant les tests hivernaux, on y fait passer toute la voiture une fois, et on utilise alors trois ou quatre couleurs pour voir comment l’air circule tout autour de la voiture."