Grande-Bretagne 2018 : Accrochage et folle remontée de Hamilton et Raikkonen

Vainqueur de cinq des six dernières éditions du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton a "échoué" à la deuxième place de sa course à domicile en 2018... et c'est sur cette édition très mouvementée que nous avons décidé de nous attarder, alors que la meute de la F1 s'y retrouvera dimanche pour la 5e manche de la saison 2020 !

Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton s'accrochent d'entrée de jeu

Sebastian Vettel prend la tête au départ - © ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Sous un soleil généreux, Lewis Hamilton loupe son départ... Sebastian Vettel en profite pour prendre les commandes de la course devant le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), parti juste derrière lui en quatrième position sur la grille.

Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen pointent juste derrière... Iceman tente rapidement de ravir la troisième place au pilote Mercedes, et percute la Flèche d'Argent dans le virage de Village : Lewis Hamilton part en tête-à-queue et se retrouve avant-dernier, Kimi Raikkonen rétrograde derrière les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo et écope de dix secondes de pénalité.

Lewis Hamilton, dont la W09 ne semble pas trop touchée, se lance alors dans une folle remontée. Chaud comme la braise, celui qui est alors quadruple Champion du Monde enchaîne les tours qualifs et multiplie les dépassements. En l'espace de dix tours, il gagne... douze places et se retrouve sixième !

Quelques instants plus tard, Kimi Raikkonen rentre aux stands pour changer de gommes (et passer des tendres aux mediums) et purger sa pénalité de dix secondes. Le pilote Ferrari remonte en piste en onzième position et commence, à son tour, une belle remontée. Après la valse des arrêts aux stands, il se retrouve cinquième, juste derrière les deux Red Bull.