Grand Prix virtuel de Formule 1 : David Schumacher et Petter Solberg entrent dans la danse !

Après Bahreïn, Melbourne et Shanghai, il était important de garder le rythme pour les dirigeants de la F1, l’objectif fût de trouver un remplaçant au Grand Prix des Pays-Bas initialement prévu sur le tracé de Zandvoort. Ce dernier n’étant pas disponible sur la version 2019 du jeu officiel de la discipline (l’édition 2020 sera disponible le 10 juillet prochain), les fans ont été sollicités pour choisir la piste de "remplacement" et c’est l’Autodromo José-Carlos Pace qui a retenu leurs faveurs.

Tracé mythique, ayant, à maintes reprises, été décisif dans l’attribution du titre de champion du monde depuis son déplacement en fin de saison, nul doute que le spectacle sera au rendez-vous ce dimanche. Si le déroulement de la soirée sera semblable à ce que nous vous avions fait vivre jusqu’ici les invités et pilotes confirmés varient et de nouvelles têtes seront à découvrir.

Pour la course d’exhibition tenue en ouverture de l’épreuve, les meilleurs simracers de la discipline devront accueillir parmi eux Tang Tianyu, au-delà d’être le premier pilote asiatique depuis la création de la discipline virtuelle, il est aussi le premier champion de Chine proclamé en janvier dernier. Ce dernier ayant été couronné sous le regard attentif du jeune espoir Guanyu Zhou (filière Renault Sport) face à Yuan Yifan grâce à ses pole positions obtenues. Nous vous invitons à le surveiller de près.

Concernant la course principale composée d’invités et surtout de pilotes de Formule 1 en activité, ce sont non moins de sept pilotes présents. Si la présence Belge est assurée par Stoffel Vandoorne qui rempile avec E. Guttiérrez chez Mercedes, on compte quelques invités de prestige. Ainsi, Petter Solberg (Champion WRC 2003 & WRX 2015), sera l’équipier de Ch. Lundgaard chez Renault. Après avoir affronté le père, il sera aux côtés du fils. Enzo Fittipaldi accompagnera C. Leclerc pour le compte de la Scuderia Ferrari. Williams confirme son duo officiel, Alpha Tauri se distingue par son line-up dénué de pilotes, on comptera parmi les rangs de l’équipe de Faenza : Alessio Romagnoli footballeur (AC Milan) et Stuard Broad second joueur de cricket en piste après Ben Stokes, de retour après ses débuts difficiles à Melbourne. Et comment ne pas mentionner la présence d’un " Schumacher " sur cette grille ? Il est question cette fois de David, le fils de Ralf (Racing Point flanquée du numéro 27) accompagné du Youtubeur J. Broadbent.

Sao Paulo risque de vibrer au rythme de la samba ce soir, et ce pour le plus grand plaisir des fans toujours plus impatients du retour de la discipline reine (estimé en Autriche, dès juillet). En attendant, nous vous donnons rendez-vous sur les coups de 18 heures en direct sur Auvio, et sur la Deux dès 22h20 avec pour vous accompagner, Maxime Potar et Thibaut Rinchon.