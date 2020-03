Grand Prix d'Australie, le jour d'après

Rideau donc sur ce GP d’Australie, rendez-vous manqué et ce début de saison tronqué alors qu’on l’attendait impatiemment et surtout qu’il promettait d’être si passionnant. C’est moche.

Même si bien sûr, c’est tellement futile par rapport à ceux qui souffrent actuellement ... physiquement, mentalement, financièrement.

Je pense d’abord à eux, mais cela n’empêche pas quelques réflexions et autres questions. J’ai l’impression qu’il y aura désormais un avant et un après coronavirus dans notre société et manière de vivre.

Je reste surpris par l’incroyable puissance de ce virus qui parvient à paralyser le monde entier ... et pire encore peut-être, qui nous réserve une addition post épidémie très très salée. Parfois on en arriverait presque à se demander ce qu’il pourrait bien y avoir derrière tant l’impact destructeur est impressionnant.

Étonnant en tout cas cette nuit bien longue ou courte c’est selon, qui a précédé l’officialisation de l’annulation du GP. D’abord une écurie, McLaren en l’occurrence, qui prend l’initiative de révéler elle-même qu’elle se retire de la compétition.



Une absence de leader

À l’époque de Bernie, cela aurait été inconcevable et le Grand Manitou de la F1 aurait géré lui-même la situation. Puis ce débat sans fin entre les teams, partagés sur la question de courir ou pas. Pour qu’un GP ait lieu, il faut un minimum de 12 voitures. Ferrari menait la fronde des écuries opposées à disputer le GP, emmenant dans son sillage Renault, Alfa Romeo et Mc Laren bien sûr. Red Bull emmenait le peloton des favorables au GP, avec Alpha Tauri et Racing Point. Haas et Williams semblaient prêtes à suivre la majorité. Restait Mercedes.

Toto Wolff était pour la tenue du GP ... jusqu’à ce qu’il reçoive un coup de fil du grand Patron de Daimler, Ola Kallenius, totalement opposé à cette option, à la fois pour Mercedes mais aussi pour les autres écuries motorisées par la firme à l’étoile.

Amusant d’ailleurs de voir comment Mercedes s’est ensuite fendu d’un communiqué enjoignant la FIA et la F1 d’annuler la course, alors qu’initialement ils étaient pour sa tenue.

Le promoteur australien, lui, voulait que le GP se déroule et la FIA évitait surtout de prendre l’initiative pour ne pas avoir de désagréments financiers après coup.

Chase Carey, le Patron de la F1, était dans l’avion le ramenant du Vietnam où il était allé faire le point.

J’ai l’impression qu’il manque aujourd’hui un leader prêt à décider et capable d’imposer ses vues aux autres.

Avec Bernie, je ne pense pas non plus que Vettel et Raikkonen auraient osé prendre la poudre d’escampette en pleine nuit, avant l’officialisation de la décision finale.

Fallait-il annuler ?

Oui plus que probablement.

La F1, parfois hermétique aux agitations du monde extérieur a été cette fois bien confrontée aux terribles tumultes du monde réel.

Difficile de justifier de faire cavalier seul alors que toutes les autres disciplines ont adopté une autre approche.

Enfin pas toutes tout de suite.

On va encore tirer sur la F1 mais que je sache le peloton de Paris-Nice continuait à pédaler alors que le Président Macron soulignait la gravité de la situation, et les pontes de l’UEFA n’avaient toujours pas pris attitude pour annuler un Euro à la formule itinérante qui rend son organisation quasi impensable dans les circonstances actuelles.

Je l’ai dit, la F1 est dérisoire par rapport à ce qui se passe et la santé de tous prime.

Il faut tout faire pour ne pas mettre en péril les plus faibles ou les plus exposés.

Mais à partir du moment où le week-end était déjà entamé, que nous avions passé déjà 2 jours ensemble dans le paddock, après les 6 jours à Barcelone, je me demande si cela changeait fondamentalement les choses de continuer, quitte à le faire à huis-clos.

Des spectateurs, parlons-en d’ailleurs.

Cinq jours avant, ils étaient 90.000 à assister à une compétition de cricket à un jet de pierres d’Albert Park.

Et si c’était pour annuler le GP, il aurait fallu agir rapidement pour éviter à tout prix de les laisser s’agglutiner aux portes du circuit le vendredi matin, les uns contre les autres, en attendant une décision qui tardait tant à venir.

Et le soir de l’annulation, tous les gens de Melbourne se retrouvaient dans les bars et restaurants comme tous les week-ends, sans aucune restriction de quoi que ce soit. Pas toujours très cohérent tout cela.

Pourquoi encore avoir tardé à officialiser le report devenu inévitable de Bahrain et du Vietnam.

Ce délai n’a pas facilité la réorganisation des voyages de tous les suiveurs de la F1 confrontés à des aspects logistiques pour le moins compliqués.

Un mot encore sur Hamilton et sa sortie en conférence de presse jeudi. Beaucoup ont apprécié. D’un côté, c’était courageux et cadrant bien avec son statut de champion du monde mais personnellement, je l’ai déjà trouvé meilleur que dans ce rôle de moralisateur jouant l’offusqué d’être là à Melbourne en ces temps difficiles, lâchant encore ce “cash is king” qui n’a pas du tout plu à Chase Carey. L’Américain lui a d’ailleurs répondu sèchement en disant que si c’était le cas, ils n’auraient pas annulé le GP.

Et maintenant ... ?

Je ne crois pas que les GP des Pays-Bas et d’Espagne pourront avoir lieu. J’ai des doutes sur celui de Monaco, essentiellement parce qu’en Principauté, il y a tout un mécano géant à ériger et qu’il faut lancer la construction des tribunes bien longtemps avant l’événement.

Je ne suis pas sûr que les Monégasques prendront ce risque sans pouvoir savoir où en sera cette satanée épidémie à ce moment de la saison.

J’espère vraiment qu’on pourra enfin démarrer à Baku en Azerbaïdjan début juin.

Et je ne serais pas surpris que l’on nous rajoute quelques épreuves en fin d’année, rallongeant la saison, quitte à reporter le grand chambardement réglementaire d’une année.

Quelle semaine en tout cas....!

A nouveau c’est peu important par rapport au reste mais en même temps, merde, ce coronavirus ne doit pas croire qu’il va tout nous prendre.

Il faut absolument parvenir à interrompre les chaînes de transmission.

Comme disait je ne sais plus qui, "je suis alarmé plutôt qu’alarmiste mais la situation est alarmante".

J’étais parti pour un mois avec trois GP en quatre semaines et me voilà sur le retour auprès des miens dans une atmosphère de très mauvais film.

On pourrait peut-être se retrouver à intervalles réguliers sur notre site pour continuer à parler de cette F1 qui nous passionne toutes et tous.

Et puis surtout vivement de pouvoir vous relancer au plus vite un "Madame, Monsieur Bonjour..." depuis tel ou tel circuit.

À très bientôt,