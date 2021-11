GP du Brésil : après Lewis Hamilton, Max Verstappen est convoqué par les commissaires

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) sera entendu par les commissaires de course de la F1 à Sao Paulo samedi à 09h30 (13h30 belges), dans l'enquête sur la conformité de la Mercedes de son rival Lewis Hamilton.

Concrètement, Verstappen devra s'expliquer sur des images le montrant s'approcher et possiblement toucher l'aileron arrière de la monoplace d'Hamilton après les qualifications du Grand Prix du Brésil vendredi. Le leader du championnat pourrait être pénalisé pour cette raison.

Sa convocation porte sur une possible infraction à l'article 2.5.1 du Code sportif international de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Celui-ci stipule qu'"à l'intérieur du Parc Fermé (où les voitures sont garées après les qualifications, ndlr), l'accès n'est autorisé qu'aux officiels assignés. Toute opération, vérification, préparation ou remise en état est interdite, sauf si elle est autorisée par les officiels susmentionnés ou par les règlements applicables."

Hamilton, qui a dominé les qualifications devant Verstappen, fait l'objet d'une enquête des mêmes commissaires pour déterminer si sa voiture est conforme au règlement.

C'est précisément son DRS (le volet monté sur l'aileron arrière de sa monoplace qui se déploie pour gagner en vitesse de pointe) qui est en cause car il s'ouvrirait plus que le règlement ne l'autorise.

Si les commissaires jugent que sa voiture n'est pas règlementaire, le septuple champion du monde risque l'annulation de son chrono en qualifications et un départ en fond de grille lors de la course sprint qualificative pour le GP samedi à 16h30 (20h30) sur le circuit d'Interlagos. Longue d'à peine plus de 100 km (soit 24 tours) bouclés en une trentaine de minutes, elle détermine la grille de départ du GP le lendemain et offre aussi quelques points au championnat, de 3 au premier à 1 au deuxième.

Vendredi soir, l'audience a été ajournée à samedi matin, en attendant également "le retrait de l'aileron arrière de la voiture (d'Hamilton) et la mise sous scellés de cette pièce".

Au classement des pilotes, le Néerlandais de Red Bull a 19 points d'avance sur son rival britannique à quatre manches du terme de la saison. Le septuple champion du monde ne peut plus se permettre de voir l'écart se creuser sur son jeune rival.

Hamilton est déjà sous le coup d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ du GP dimanche pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison.

Le GP du Brésil, absent du calendrier 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, est le troisième et dernier en 2021 à proposer ce nouveau format de course sprint qualificative le samedi.