Le championnat du monde de F1 entre dans sa dernière ligne droite. 6 points d’écart entre Max Verstappen et Lewis Hamilton et 6 courses pour les départager. Première étape, le Grand Prix des États-Unis.



Au Texas, la tension risque de monter d’un cran et le duel de se crisper. Les deux prétendants au titre n’ont plus droit à l’erreur et ça commence dès les qualifications, programmées à 23h sur le circuit des Amériques à Austin.

Lewis Hamilton (Mercedes) a beau détenir le record de poles positions en F1 (101), il n’est pas aussi dominateur que par le passé cette saison.



Il est même largement dominé par Max Verstappen (Red Bull) dans cet exercice en 2021 : le Néerlandais mène 8 à 3. Et Hamilton ne s’est plus montré le plus rapide en qualifs depuis le GP de Hongrie, début août ! Pour garder son 8e titre dans le viseur, il va devoir rectifier le tir.