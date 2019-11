Suspension cassée pour Sebastian Vettel aux Etats-Unis - Formule 1 - 03/11/2019 Deuxième sur la grille, l’Allemand Sebastian Vettel est victime du comportement de sa Ferrari dès les premiers hectomètres de la course et rétrograde rapidement à la septième place, derrière le Britannique Lando Norris (McLaren) et l’Australien Daniel Ricciardo (Renault). Le quadruple Champion du Monde, suspension cassée, est ensuite contraint à l’abandon au huitième tour.