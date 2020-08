GP des 70 ans : Bottas devance Hamilton lors de la 1ère séance, Hulkenberg 4e

Récemment prolongé jusqu'en 2021 au sein de l'écurie Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas a dominé la première séance d'essais libres du Grand Prix des 70 ans de la Formule 1, vendredi sur le circuit anglais de Silverstone, en Grande-Bretagne.

Bottas, auteur de 20 tours du tracé long de 5,891 kilomètres, a signé le temps de 1:26.166 et s'est donc montré plus rapide que son équipier, sextuple champion du monde, auteur d'un chrono de 1:26.304.

Hamilton, vainqueur des trois derniers rendez-vous, dont celui de dimanche déjà disputé à Silverstone, a devancé le Néerlandais Max Verstappen. Le Néerlandais, au volant de sa Red Bull, a roulé en 1:26.893.

Verstappen a devancé l'Allemand Nico Hulkenberg (Racing Point/1:26.942), qui remplace Sergio Perez. Le Mexicain a manqué le Grand Prix de Grande-Bretagne la semaine dernière après avoir été testé positif au Covid-19. Il a de nouveau été testé positif jeudi.

Les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont respectivement signé les 5e et 7e temps en 1:27.062 et 1:27.498, entourant la Red Bull d'Alexander Albon (1:27.280).

La deuxième séance est prévue vendredi entre 16h et 17h30 (HB). La troisième et dernière séance (12h-13h) ainsi que les qualifications (15h-16h) se tiendront samedi. La course s'élancera dimanche sur le coup de dimanche à 15h10 (HB).