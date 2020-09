Les freins de la Ferrari cèdent, Vettel abandonne mais s'en sort bien à Monza - F1 - GP d'Italie... Le week-end noir des Ferrari s'est poursuivi dimanche avec l'abandon de Sebastian Vettel au bout de 8 tours seulement. Alors qu'il naviguait à une bien triste 17e position, le pilote allemand a connu un gros problème de freins. Une pièce s'est en effet détachée de la roue arrière gauche de sa monoplace. Heureusement pour lui, l'Allemand s'en est rendu compte rapidement et a pu négocier la ligne droite suivante avec plus de prudence, ce qui n'a pas empêché un tout droit sans conséquences. Vettel a évité le pire et a pu regagner la voie des stands calmement pour ranger sa Ferrari au garage.