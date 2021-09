GP d'Italie : Bottas partira en fond de grille dimanche en raison d'une pénalité

F1 Italie : Les Mercedes devant Verstappen pour la qualif sprint - F1 - GP d'Italie - 10/09/2021 Deuxième expérience de la qualification sprint ce week-end avec un horaire adapté et une séance qualificative ce vendredi. Je ne comprends toujours pas pourquoi le pilote le plus rapide en Q3 ne se voit pas créditer de la pole. Cela sera certainement modifié si l’expérience de la course sprint est prolongée l’année prochaine. Le résultat de la qualification détermine donc la grille de la course sprint dont le classement déterminera la grille du GP. Et c’est Bottas qui s’élancera demain devant son équipier Hamilton. Les 2 Mercedes devant Verstappen en deuxième ligne puis les 2 McLaren et Gasly qui devance les 2 Ferraris. Bottas prendra des pénalités pour changement de plusieurs composants de son moteur, ce qui fait que s’il partira devant samedi, il sera en fond de grille dimanche. Il sera intéressant de voir comment Mercedes gèrera cela demain, sachant que c’est le champion du monde qui doit engranger le maximum de points. Il faudra donc trouver une solution pour faire passer Lewis devant. Des points seront en effet attribués aux 3 premiers. Verstappen en deuxième ligner, cela confirme que ce tracé de Monza convient mieux aux Mercedes mais Red Bull est moins loin que la saison dernière et il reste la seconde séance libre samedi pour continuer à affiner les choses. Il sera intéressant aussi de voir comment les candidats au titre aborderont la course sprint, prendre des risques et tout tenter ou plutôt miser sur le long terme et sécuriser l’un ou l’autre point. Dans un championnat aussi disputé, chaque unité peut s’avérer capitale. Reste aussi encore à voir ce que Mercedes et Red Bull décideront concernant le quatrième moteur qu’Hamilton et Verstappen devront se résoudre à prendre à un moment ou un autre et qui sera synonyme de pénalités. Là aussi on voit que les deux teams s’observent et risquent de se décider en fonction de ce que fait l’autre. RV sur Tipik dès 16h25 pour cette course sprint qui s’annonce spectaculaire.