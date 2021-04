Le championnat du monde de Formule 1 pose ses valises à Imola ce week-end pour le deuxième grand-prix de la saison. Il y a trois semaines, Lewis Hamilton avait remporté la première course sur le tracé de Bahreïn après un duel passionnant avec Max Verstappen. Un face à face qui pourrait se poursuivre ce samedi et ce dimanche en terre italienne. La forme affichée par Red Bull en ce moment laisse en tout cas entrevoir une nouvelle belle bagarre entre les deux hommes.



"J’espère que la bataille sera aussi intense, mais que l’ordre d’arrivée sera inversé évidemment, a déclaré Verstappen en conférence de presse ce jeudi. Pour nous Bahreïn était un week-end très positif. C’était forcément décevant de ne pas repartir avec la victoire malgré la forme que nous avons affichée (ndlr : meilleurs temps lors des trois séances d’essais libres et pole position). Mais si une deuxième place est un mauvais résultat, alors j’ai hâte de vivre les 22 prochains grands-prix. Quand j’ai franchi la ligne, la déception prédominait, mais j’ai appris au fil des saisons que tout ne se jouait pas au premier GP et surtout qu’il faut absolument engranger de gros points. L’an passé, non seulement nous n’étions pas dans rythme de Mercedes, mais en plus nous engrangions peu d’unités. Cette fois je repars avec les points de la deuxième place. Ce n’est pas une victoire c’est vrai, mais ce n’est pas la fin du monde. Et ce sera ma manière de voir les choses tout au long de la saison."