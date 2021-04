Après sa victoire lors du premier grand-prix de la saison à Bahreïn , Lewis Hamilton aborde ce week-end à Imola avec une belle dose de confiance, mais le britannique reste réaliste. Malgré la victoire, il sait que Max Verstappen et Red Bull étaient plus rapides sur la piste de Sakhir : "Évidemment ce que tout le monde retient c’est la victoire engrangée, et c’est vrai que ça reste le plus important, mais Bahreïn était un week-end très difficile pour l’équipe. Nous avons à présent la certitude que Red Bull possède une monoplace très compétitive. Cela plante le décor pour une saison passionnante. Il y a trois semaines, malgré la performance Red Bull, Mercedes a su déjouer les plans des troupes de Max Verstappen notamment en faisant repasser Hamilton plus tôt par les stands. "J’espère que je ne devrai pas trop souvent m’arrêter plus tôt et faire des relais plus longs sur mes pneus, poursuit le champion du monde. En tout cas, cela montre la force et la capacité de réaction de l’équipe. Mais une chose est certaine : nous avons beaucoup de boulot devant nous parce qu’à présent nous somme les chasseurs et plus les chassés."

Sebastian Vettel, qui a plusieurs fois bataillé pour le titre face au septuple champion du monde, a lui aussi mis en avant la maîtrise du britannique et de son équipe même dans les moments où les choses ne tournent pas en leur faveur : "J’ai revu les moments forts de la course et clairement Verstappen était plus rapide. Il avait des pneus plus frais en fin de GP, mais Lewis s’est montré plus malin et a piloté à merveille. Il a gardé son sang-froid. Il n’avait rien à perdre et tout à gagner, il ressort vainqueur alors que Max aurait dû remporter cette course. C’est l’opération parfaite."

Il apparaît en tout cas clair que Lewis Hamlilton et Mercedes auront fort à faire face à une équipe Red Bull qui semble enfin avoir trouvé la formule (gagnante ?) pour jouer la victoire de manière plus régulière. Mais pas de quoi modifier la manière d’aborder les choses dans l’écurie championne du monde : "Rien ne change dans notre approche, on a déjà vécu ce genre de bagarre avec Ferrari et Sebastian Vettel lors des saisons précédentes. C’est vraiment une situation très excitante pour tout le monde."